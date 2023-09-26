Консервовані персики – це не тільки смачна закрутка на зиму, а й відмінна альтернатива солодощам. Їх можна їсти прямо з банки, або додавати до десертів чи начинок в торти.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Ми підготували простий рецепт персиків половинками, який точно зможе повторити кожен.
Рецепт консервованих персиків половинками
- Час: 2 години
- Порції: розрахунок на 6 літрових банок
Приготування:
- Заздалегідь підготуйте стерилізовані літрові банки, у які ми будемо закривати персики.
- Ретельно миємо персики, розрізаємо їх навпіл та видаляємо кісточки.
- Наповнюємо банки персиками на 4/5 об’єму. Основне, щоб персики повністю були у сиропі, який слід залити згодом. Судячи з практики, в одну літрову банку може вміститися 6 – 7 персиків.
- Доведіть до кипіння 2 літри води та залийте її в кожну банку з персиками.
- Прикрийте банки кришками та залишіть на 15 хвилин.
- Потім воду з банок слід вилити у каструлю та довести її до кипіння. Далі висипте весь цукор і знову дочекайтеся поки вода в каструлі закипить.
- Поки сироп буде закипати додайте в кожну банку по дрібці лимонної кислоти (на кінчику чайної ложки). Киплячим сиропом залийте банки з персиками та закрийте їх звичайним способом.
- Ще гарячу консервацію переверніть догори дном та закутайте в ковдру. Як тільки банки з консервованими персиками охолонуть перекладіть їх у темне та прохолодне приміщення.
Смачного!