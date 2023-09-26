Консервовані персики – це не тільки смачна закрутка на зиму, а й відмінна альтернатива солодощам. Їх можна їсти прямо з банки, або додавати до десертів чи начинок в торти.

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Ми підготували простий рецепт персиків половинками, який точно зможе повторити кожен.

Рецепт консервованих персиків половинками

  • Час: 2 години
  • Порції: розрахунок на 6 літрових банок

Приготування:

  • Заздалегідь підготуйте стерилізовані літрові банки, у які ми будемо закривати персики.
  • Ретельно миємо персики, розрізаємо їх навпіл та видаляємо кісточки.
  • Наповнюємо банки персиками на 4/5 об’єму. Основне, щоб персики повністю були у сиропі, який слід залити згодом. Судячи з практики, в одну літрову банку може вміститися 6 – 7 персиків.
  • Доведіть до кипіння 2 літри води та залийте її в кожну банку з персиками.
  • Прикрийте банки кришками та залишіть на 15 хвилин.
  • Потім воду з банок слід вилити у каструлю та довести її до кипіння. Далі висипте весь цукор і знову дочекайтеся поки вода в каструлі закипить.
  • Поки сироп буде закипати додайте в кожну банку по дрібці лимонної кислоти (на кінчику чайної ложки). Киплячим сиропом залийте банки з персиками та закрийте їх звичайним способом.
  • Ще гарячу консервацію переверніть догори дном та закутайте в ковдру. Як тільки банки з консервованими персиками охолонуть перекладіть їх у темне та прохолодне приміщення.

Смачного!