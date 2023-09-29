Круасаны – идеальный завтрак или перекус выходного дня в считанные минуты

29 сентября 2023, 14:32
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Хотя круассаны известны как французская выпечка, на самом деле их впервые приготовили в Италии. Слоеное тесто из множества слоев, рыхлое и хрустящее основание – что может быть вкуснее?

24 канал подготовил три рецепта вкусных и быстрых круассанов, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Рецепт прост, ведь мы будем использовать уже готовую выпечку.

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Круасаны с салями

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2


Круасаны с салями / Фото Freepik

Ингредиенты:
– колбаса салями;
– 2 круасана;
– листья салата;
– 100 граммов сыра;
– половинка красного лука;
– 2 столовые ложки соуса песто или другого любимого соуса для смазывания круассана.

Приготовление:

  • Разрезаем круассаны вдоль, смазываем соусом.
  • Выкладываем внутрь ломтики сыра, колбасы салями, нарезаем помидоры и добавляем листья салата.
  • По желанию добавляем красный лук и подаем на стол.

Круасаны с яйцом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2


Круасаны с яйцом и беконом / Фото Cobs bread

Ингредиенты:
– 2 куриных яйца;
– 2 круасана;
– 4 ломтика бекона;
– 100 граммов сыра;
– луковый джем;
– 2 столовые ложки кетчупа.

Приготовление:

  • Разрезаем круассаны пополам вдоль, смазываем кетчупом.
  • На разогретой сковороде обжариваем ломтики бекона до хрустящей корочки, выкладываем на круасаны. На этой же сковороде жарим яйца, чтобы остался жидкий желток.
  • Выкладываем их в круасаны и подаем с луковым джемом.

Круасаны с шоколадно-ореховой пастой

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2


Круасаны с шоколадной пастой / Фото Say grace blog

Ингредиенты:
– 2 круасана;
– шоколадно-ореховая паста;
– ягоды или фрукты по выбору;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Приготовление:

  • Разрезаем круассаны пополам вдоль и смазываем их шоколадно-ореховой пастой.
  • Нарезаем мелкими кубиками любимые ягоды или фрукты: клубнику, малину, персики, нектарины или бананы. Начиняем круасаны.
  • Посыпаем их сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак