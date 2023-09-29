24 канал підготував три рецепти смачних та швидких круасанів, які ви точно захочете повторити ще і ще. Рецепт простий, адже ми будемо використовувати вже готову випічку.
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Круасани з салямі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з салямі / Фото Freepik
Приготування:
- Розрізаємо круасани повздовж, змащуємо соусом.
- Викладаємо всередину скибки сиру, ковбаси салямі, нарізаємо помідори та додаємо листя салату.
- За бажанням додаємо червону цибулю та подаємо до столу.
Круасани з яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з яйцем та беконом / Фото Cobs bread
Приготування:
- Розрізаємо круасани навпіл повздовж, змащуємо кетчупом.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо скибки бекону до хрумкої скоринки, викладаємо на круасани. На цій самій сковорідці смажимо яйця, щоб залишився рідкий жовток.
- Викладаємо їх в круасани та подаємо з цибулевим джемом.
Круасани з шоколадно-горіховою пастою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з шоколадною пастою / Фото Say grace blog
Приготування:
- Розрізаємо круасани навпіл повздовж та змащуємо їх шоколадно-горіховою пастою.
- Нарізаємо дрібними кубиками улюблені ягоди чи фрукти: полуницю, малину, персики, нектарини чи банани. Начиняємо круасани.
- Посипаємо їх цукровою пудрою та подаємо до столу.
Смачного!