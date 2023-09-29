24 канал підготував три рецепти смачних та швидких круасанів, які ви точно захочете повторити ще і ще. Рецепт простий, адже ми будемо використовувати вже готову випічку.

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Круасани з салямі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2



Круасани з салямі / Фото Freepik

Інгредієнти:

– ковбаса салямі;

– 2 круасани;

– листя салату;

– 100 грамів сиру;

– половинка червоної цибулі;

– 2 столові ложки соусу песто, або іншого улюбленого соусу для змащування круасана.

Приготування:

Розрізаємо круасани повздовж, змащуємо соусом.

Викладаємо всередину скибки сиру, ковбаси салямі, нарізаємо помідори та додаємо листя салату.

За бажанням додаємо червону цибулю та подаємо до столу.

Круасани з яйцем

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2



Круасани з яйцем та беконом / Фото Cobs bread

Інгредієнти:

– 2 курячі яйця;

– 2 круасани;

– 4 скибки бекону;

– 100 грамів сиру;

– цибулевий джем;

– 2 столові ложки кетчупу.

Приготування:

Розрізаємо круасани навпіл повздовж, змащуємо кетчупом.

На розігрітій сковорідці обсмажуємо скибки бекону до хрумкої скоринки, викладаємо на круасани. На цій самій сковорідці смажимо яйця, щоб залишився рідкий жовток.

Викладаємо їх в круасани та подаємо з цибулевим джемом.

Круасани з шоколадно-горіховою пастою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2



Круасани з шоколадною пастою / Фото Say grace blog

Інгредієнти:

– 2 круасани;

– шоколадно-горіхова паста;

– ягоди чи фрукти на вибір;

– 1 столова ложка цукрової пудри.

Приготування:

Розрізаємо круасани навпіл повздовж та змащуємо їх шоколадно-горіховою пастою.

Нарізаємо дрібними кубиками улюблені ягоди чи фрукти: полуницю, малину, персики, нектарини чи банани. Начиняємо круасани.

Посипаємо їх цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!

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