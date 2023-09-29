24 канал підготував три рецепти смачних та швидких круасанів, які ви точно захочете повторити ще і ще. Рецепт простий, адже ми будемо використовувати вже готову випічку.

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Круасани з салямі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з салямі / Фото Freepik

Приготування:

  • Розрізаємо круасани повздовж, змащуємо соусом.
  • Викладаємо всередину скибки сиру, ковбаси салямі, нарізаємо помідори та додаємо листя салату.
  • За бажанням додаємо червону цибулю та подаємо до столу.

Круасани з яйцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з яйцем та беконом / Фото Cobs bread

Приготування:

  • Розрізаємо круасани навпіл повздовж, змащуємо кетчупом.
  • На розігрітій сковорідці обсмажуємо скибки бекону до хрумкої скоринки, викладаємо на круасани. На цій самій сковорідці смажимо яйця, щоб залишився рідкий жовток.
  • Викладаємо їх в круасани та подаємо з цибулевим джемом.

Круасани з шоколадно-горіховою пастою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з шоколадною пастою / Фото Say grace blog

Приготування:

  • Розрізаємо круасани навпіл повздовж та змащуємо їх шоколадно-горіховою пастою.
  • Нарізаємо дрібними кубиками улюблені ягоди чи фрукти: полуницю, малину, персики, нектарини чи банани. Начиняємо круасани.
  • Посипаємо їх цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!