Тыквенная каша – нежное сочетание риса и мягкой тыквы, заваренной на молоке. Такой завтрак можно полить медом, посыпать орешками или подать с кусочками бекона и яйцом.

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Мы предлагаем остановиться на сладком варианте каши, ведь так вдвое вкуснее. Особенно деткам.

Рецепт тыквенной каши с рисом на молоке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 2 столовые ложки риса;

– 300 граммов молока;

– 3 столовые ложки воды;

– 1 столовая ложка масла;

– соль;

– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Чистим тыкву от семян и кожуры, чтобы осталась только мякоть. Нарезаем его небольшими кубиками, перекладываем в кастрюлю и вливаем немного воды.

Отправляем все на мощный огонь и варим под крышкой 10 минут. Превращаем тыкву в пюре.

Заливаем тыкву молоком, высыпаем рис, сахар, соль и варим примерно еще 20 минут или пока не будет готов рис.

Когда каша будет готова, добавляем сливочное масло и оставляем настаиваться.

По желанию поливаем все медом, посыпаем любимыми орешками.

Приятного аппетита!

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