Тыквенная каша – нежное сочетание риса и мягкой тыквы, заваренной на молоке. Такой завтрак можно полить медом, посыпать орешками или подать с кусочками бекона и яйцом.
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Мы предлагаем остановиться на сладком варианте каши, ведь так вдвое вкуснее. Особенно деткам.
Рецепт тыквенной каши с рисом на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Чистим тыкву от семян и кожуры, чтобы осталась только мякоть. Нарезаем его небольшими кубиками, перекладываем в кастрюлю и вливаем немного воды.
- Отправляем все на мощный огонь и варим под крышкой 10 минут. Превращаем тыкву в пюре.
- Заливаем тыкву молоком, высыпаем рис, сахар, соль и варим примерно еще 20 минут или пока не будет готов рис.
- Когда каша будет готова, добавляем сливочное масло и оставляем настаиваться.
- По желанию поливаем все медом, посыпаем любимыми орешками.
Приятного аппетита!