Вы делаете это неправильно – как и сколько варить кукурузу
1 августа 2023, 10:24Читати новину українською
Источник:Блог Мои
Сахарная кукуруза – это не просто вкусный перекус, но и настоящее наслаждение как для малышей, так и для взрослых. Без нее трудно представить салаты, любимую пиццу или овощную запеканку.
Перед тем как перейти к приготовлению кукурузы, нужно знать куда мы будем ее добавлять, или как будем есть: целым кочерыжком или зернышками.
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Подготовка к варке
Лучше отваривать кукурузу в тот же день, когда вы ее купили. Но если запланировали готовку позже, есть несколько секретов как можно дольше сохранить продукт свежим:
- не мойте кочаны;
- не убирайте обертки;
- не отрывайте хвостик кочана;
- положите кукурузу в полиэтиленовый пакет, пленку или фольгу;
- оставьте ее в холодильнике.
В таком виде кукуруза может храниться в течение недели.
сколько варить кукурузу
На время приготовления влияет возраст кукурузы. Кочаки, только что созревшие, готовятся быстро в отличие от переспевших. Соль замедляет этот процесс, от нее зерна затвердевают.
- Молочная – до 20 минут
- Зрелая 1 – 2 часа
- В мультиварке: молочная – до 20 минут, зрелая – от 1 часа.
Чтобы проверить, сварилось ли блюдо, проткните зернышко зубочисткой или вилкой. Оно должно легко прокалываться.Понравились советы? Попытайтесь также приготовить маринованные белые грибы по нашему рецепту.