Перед тем как перейти к приготовлению кукурузы, нужно знать куда мы будем ее добавлять, или как будем есть: целым кочерыжком или зернышками.

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Подготовка к варке

Лучше отваривать кукурузу в тот же день, когда вы ее купили. Но если запланировали готовку позже, есть несколько секретов как можно дольше сохранить продукт свежим:

не мойте кочаны;

не убирайте обертки;

не отрывайте хвостик кочана;

положите кукурузу в полиэтиленовый пакет, пленку или фольгу;

оставьте ее в холодильнике.

В таком виде кукуруза может храниться в течение недели.

сколько варить кукурузу

На время приготовления влияет возраст кукурузы. Кочаки, только что созревшие, готовятся быстро в отличие от переспевших. Соль замедляет этот процесс, от нее зерна затвердевают.

Молочная – до 20 минут

Зрелая 1 – 2 часа

1 – 2 часа В мультиварке: молочная – до 20 минут, зрелая – от 1 часа.

Чтобы проверить, сварилось ли блюдо, проткните зернышко зубочисткой или вилкой. Оно должно легко прокалываться.

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