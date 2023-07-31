Кроме известных нам методов заморозки и сушки грибов, их можно консервировать в банки на зиму. У нас есть интересный рецепт маринованных белых грибов, который точно придётся по вкусу каждому.

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Рецепт маринованных белых грибов на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм белых грибов;

– 250 граммов воды;

– 500 граммов уксуса;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 лавровых листа;

– белый перец горошком;

– 1 столовая ложка горчицы зернами.

Приготовление:

Банки для консервирования промываем горячей водой.

Для грибов в широкой кастрюле доводим воду до кипения. Тем временем очищаем грибы. Мелкие грибы оставляем целыми, а большие разрезаем пополам.

Добавляем грибы в кипящую воду, бланшируем в течение 2 – 4 минут, затем сливаем воду и немедленно промываем холодной водой, чтобы прекратить варку. Хорошо процеживаем.

Для маринада доводим воду с уксусом и специями до кипения.

Тем временем слоями добавляем в банки белые грибы. Заливаем кипящим маринадом и сразу закрываем банки.

Переворачиваем банки вверх дном, чтобы образовался вакуум. Приблизительно через 10 минут банки можно переворачивать.

Белые грибы хранятся около 4 недель в черном и холодном месте.

Приятного аппетита!

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