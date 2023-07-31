Кроме известных нам методов заморозки и сушки грибов, их можно консервировать в банки на зиму. У нас есть интересный рецепт маринованных белых грибов, который точно придётся по вкусу каждому.
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Рецепт маринованных белых грибов на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Банки для консервирования промываем горячей водой.
- Для грибов в широкой кастрюле доводим воду до кипения. Тем временем очищаем грибы. Мелкие грибы оставляем целыми, а большие разрезаем пополам.
- Добавляем грибы в кипящую воду, бланшируем в течение 2 – 4 минут, затем сливаем воду и немедленно промываем холодной водой, чтобы прекратить варку. Хорошо процеживаем.
- Для маринада доводим воду с уксусом и специями до кипения.
- Тем временем слоями добавляем в банки белые грибы. Заливаем кипящим маринадом и сразу закрываем банки.
- Переворачиваем банки вверх дном, чтобы образовался вакуум. Приблизительно через 10 минут банки можно переворачивать.
- Белые грибы хранятся около 4 недель в черном и холодном месте.
Приятного аппетита!