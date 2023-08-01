Перед тим як перейти до приготування кукурудзи, потрібно знати куди ми будемо її додавати, або ж як будемо їсти: цілим качаном чи зернятами.

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Підготовка до варіння

Найкраще відварювати кукурудзу того ж дня, коли ви її купили. Але якщо запланували готування пізніше, є кілька секретів якомога довше зберегти продукт свіжим:

не мийте качани;

не прибирайте обгортки;

не відривайте хвостик качана;

покладіть кукурудзу в поліетиленовий пакет, плівку чи фольгу;

залиште її у холодильнику.

У такому вигляді кукурудза може зберігатись протягом тижня.

Скільки варити кукурудзу

На час приготування впливає вік кукурудзи. Качани, що щойно дозріли, готуються швидко на відміну від перестиглих. Сіль уповільнює цей процес, від неї зерна твердіють.

Молочна – до 20 хвилин

Зріла 1 – 2 години

1 – 2 години В мультиварці: молочна — до 20 хвилин, зріла — від 1 години.

Щоб перевірити, чи зварилася страва, проткніть зернятко зубочисткою або виделкою. Воно має легко проколюватися.

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