Кулинарное путешествие в Китай не выходя из дома: лакомимся курицей из брокколи
4 июля 2023, 14:22Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Как путешествовать не выходя из дома? Предлагаем погрузиться в кулинарные путешествия и приготовить настоящее блюдо китайской кухни – курицу из брокколи.
Курица из брокколи – популярное блюдо китайской кухни. Она очень известна в Гонконге, а рецепт поможет воспроизвести блюдо дома.
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Такое блюдо можно подавать как на обед, так и до ужина. Она полностью сбалансирована и не требует дополнительного гарнира.
Рецепт курицы с брокколи
- Время: 45 минут
- Порции: 1 – 2
– 300 граммов куриного бедра без костей;
– 30 граммов рисового уксуса;
– 1 столовая ложка соды;
– 1 столовая ложка крахмала.
Для соуса:
– 200 граммов соевого соуса;
– 20 граммов рисового уксуса;
– 30 граммов сахара;
– 10 граммов крахмала;
– 30 граммов воды.
Дополнительно:
– оливковое масло;
– 5 зубчиков чеснока;
– 5 граммов имбиря;
– 100 граммов брокколи;
– перец чили.
Приготовление:
- Нарезаем куриное бедро без кожи и костей тонкими полосками. Переводим в мисочку и поливаем уксусом, содой, крахмалом. Перемешиваем.
- В отдельной миске соединяем соевый соус, рисовый уксус, сахар, крахмал и воду.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сначала курочку. Забираем из сковороды и обжариваем дальше выжатый чеснок и натертый имбирь, затем вливаем соус и перемешиваем.
- Выкладываем курочку, разделенную на соцветия брокколи и острый перец чили. Жарим еще 5 – 10 минут до готовности и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящий гуцульский банош со шкварками и брынзой.