Кулинарное путешествие в Китай не выходя из дома: лакомимся курицей из брокколи

Как путешествовать не выходя из дома? Предлагаем погрузиться в кулинарные путешествия и приготовить настоящее блюдо китайской кухни – курицу из брокколи.

Курица из брокколи – популярное блюдо китайской кухни. Она очень известна в Гонконге, а рецепт поможет воспроизвести блюдо дома.

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Такое блюдо можно подавать как на обед, так и до ужина. Она полностью сбалансирована и не требует дополнительного гарнира.

Рецепт курицы с брокколи

Время: 45 минут

45 минут Порции: 1 – 2

– 300 граммов куриного бедра без костей;– 30 граммов рисового уксуса;– 1 столовая ложка соды;– 1 столовая ложка крахмала.– 200 граммов соевого соуса;– 20 граммов рисового уксуса;– 30 граммов сахара;– 10 граммов крахмала;– 30 граммов воды.– оливковое масло;– 5 зубчиков чеснока;– 5 граммов имбиря;– 100 граммов брокколи;– перец чили.

Приготовление:

Нарезаем куриное бедро без кожи и костей тонкими полосками. Переводим в мисочку и поливаем уксусом, содой, крахмалом. Перемешиваем.

В отдельной миске соединяем соевый соус, рисовый уксус, сахар, крахмал и воду.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сначала курочку. Забираем из сковороды и обжариваем дальше выжатый чеснок и натертый имбирь, затем вливаем соус и перемешиваем.

Выкладываем курочку, разделенную на соцветия брокколи и острый перец чили. Жарим еще 5 – 10 минут до готовности и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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