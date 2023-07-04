Курка з броколі – популярна страва китайської кухні. Вона є дуже відомою в Гонконзі, а рецепт допоможе відтворити страву вдома.

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Таку страву можна подавати як на обід, так і до вечері. Вона повністю збалансована та не потребує додаткового гарніру.

Рецепт курки з броколі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 1 – 2

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого стегна без кісток;

– 30 грамів рисового оцту;

– 1 столова ложка соди;

– 1 столова ложка крохмалю.

Для соусу:

– 200 грамів соєвого соусу;

– 20 грамів рисового оцту;

– 30 грамів цукру;

– 10 грамів крохмалю;

– 30 грамів води.

Додатково:

– оливкова олія;

– 5 зубчиків часнику;

– 5 грамів імбиру;

– 100 грамів броколі;

– перець чилі.

Приготування:

Нарізаємо куряче стегно без шкіри та кісток тонкими смужками. Перекладаємо в мисочку та поливаємо оцтом, содою, крохмалем. Перемішуємо.

В окремій мисці з'єднуємо соєвий соус, рисовий оцет, цукор, крохмаль та воду.

Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо спочатку курочку. Забираємо зі сковорідки та обсмажуємо далі вичавлений часник та натертий імбир, далі вливаємо соус та перемішуємо.

Викладаємо курочку, розділену на суцвіття броколі та гострий перець чилі. Смажимо ще 5 – 10 хвилин до готовності та подаємо до столу.

Смачного!

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