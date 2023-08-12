Вкусная и сочная курочка в маринаде запеченная с овощами – домашний рецепт
12 августа 2023, 09:27Читати новину українською
Источник:Вика Марченко
Не всегда у нас достаточно времени на приготовление пищи. Особенно если речь идет о полезных блюдах. У нас есть рецепт, который найдет свое место среди ваших любимых.
Чтобы сытно и быстро поужинать или пообедать, предлагаем рецепт запеченной курочки в фольге с овощами. Такое блюдо не только насытится, но и сохранит фигуру.
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Использование фольги, а не обычного противня сэкономит время на мытье посуды, которая всегда накапливается в раковине. Чего только не придумаешь, чтобы не мыть посуду, правда?
Рецепт запеченной курицы с овощами в фольге
- Время: 2 часа
- Порции: 4
– куриные бедра;
– 6 столовых ложек соевого соуса;
– 3 столовые ложки французской горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 6 картофелин;
– 1 сладкий перец;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 – 2 репчатых лука;
– 5 столовых ложек масла;
– любимые специи.
Приготовление:
- Маринуем куриные бедра в смеси соевого соуса, гречицы, меда. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Этот процесс можно подготовить с вечера, так мясо хорошо промаринуется в холодильнике.
- Картофель и перец нарезаем крупными кубиками, грибы разрезаем на четвертинки, а лук нарезаем колечками.
- В одном большом сосуде смешиваем картофель, сладкий перец, грибы, масло и специи (смесь сушеных овощей с солью) и перемешиваем.
- Из пищевой фольги делаем такого типа тарелочку глубокую и на каждую выкладываем одно куриное бедро, смесь овощей и сверху лук кольцами.
- Заматываем каждую порцию раздельно и выпекаем при температуре 190 градусов 45 минут.
- Готовое блюдо сверху при желании посыпаем мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить вареники с вишнями по нашему рецепту.