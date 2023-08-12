Вкусная и сочная курочка в маринаде запеченная с овощами – домашний рецепт

Не всегда у нас достаточно времени на приготовление пищи. Особенно если речь идет о полезных блюдах. У нас есть рецепт, который найдет свое место среди ваших любимых.

Чтобы сытно и быстро поужинать или пообедать, предлагаем рецепт запеченной курочки в фольге с овощами. Такое блюдо не только насытится, но и сохранит фигуру.

Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты.

Использование фольги, а не обычного противня сэкономит время на мытье посуды, которая всегда накапливается в раковине. Чего только не придумаешь, чтобы не мыть посуду, правда?

Рецепт запеченной курицы с овощами в фольге

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

– куриные бедра;– 6 столовых ложек соевого соуса;– 3 столовые ложки французской горчицы;– 1 столовая ложка меда;– 6 картофелин;– 1 сладкий перец;– 200 граммов шампиньонов;– 1 – 2 репчатых лука;– 5 столовых ложек масла;– любимые специи.

Приготовление:

Маринуем куриные бедра в смеси соевого соуса, гречицы, меда. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Этот процесс можно подготовить с вечера, так мясо хорошо промаринуется в холодильнике.

Картофель и перец нарезаем крупными кубиками, грибы разрезаем на четвертинки, а лук нарезаем колечками.

В одном большом сосуде смешиваем картофель, сладкий перец, грибы, масло и специи (смесь сушеных овощей с солью) и перемешиваем.

Из пищевой фольги делаем такого типа тарелочку глубокую и на каждую выкладываем одно куриное бедро, смесь овощей и сверху лук кольцами.

Заматываем каждую порцию раздельно и выпекаем при температуре 190 градусов 45 минут.

Готовое блюдо сверху при желании посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьпо нашему рецепту.