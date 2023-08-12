Щоб ситно та швидко повечеряти чи пообідати пропонуємо рецепт запеченої курочки у фользі з овочами. Така страва не тільки наситить, а й збереже фігуру.
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Використання фольги, а не звичайного деко зекономить час на митті посуду, який завжди нагромаджується в раковині. Чого тільки не придумаєш, щоб не мити посуд, правда?
Рецепт запеченої курки з овочами у фользі
- Час: 2 години
- Порції: 4
Приготування:
- Маринуємо курячі стегна в суміші соєвого соусу, грічиці, меду. Перемішуємо та залишаємо на кілька годин. Цей процес можна підготувати з вечора, так м'ясо добре промаринуємться в холодильнику.
- Картоплю і перець нарізаємо великими кубиками, гриби розрізаємо на четвертинки, а цибулю нарізаємо кільцями.
- В одній великій посудині змішуємо картоплю, солодкий перець, гриби, олію і спеції (суміш сушених овочів із сіллю) і перемішуємо.
- З харчової фольги робимо таку типу тарілочку глибоку і на кожну викладаємо одне куряче бедро, суміш овочів і зверху цибулю кільцями.
- Замотуємо кожну порцію окремо і випікати при температурі 190 градусів 45 хвилин.
- ️Готову страву зверху при бажанні посипаємо дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!