Щоб ситно та швидко повечеряти чи пообідати пропонуємо рецепт запеченої курочки у фользі з овочами. Така страва не тільки наситить, а й збереже фігуру.

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Використання фольги, а не звичайного деко зекономить час на митті посуду, який завжди нагромаджується в раковині. Чого тільки не придумаєш, щоб не мити посуд, правда?

Рецепт запеченої курки з овочами у фользі

  • Час: 2 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Маринуємо курячі стегна в суміші соєвого соусу, грічиці, меду. Перемішуємо та залишаємо на кілька годин. Цей процес можна підготувати з вечора, так м'ясо добре промаринуємться в холодильнику.
  • Картоплю і перець нарізаємо великими кубиками, гриби розрізаємо на четвертинки, а цибулю нарізаємо кільцями.
  • В одній великій посудині змішуємо картоплю, солодкий перець, гриби, олію і спеції (суміш сушених овочів із сіллю) і перемішуємо.
  • З харчової фольги робимо таку типу тарілочку глибоку і на кожну викладаємо одне куряче бедро, суміш овочів і зверху цибулю кільцями.
  • Замотуємо кожну порцію окремо і випікати при температурі 190 градусів 45 хвилин.
  • ️Готову страву зверху при бажанні посипаємо дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!