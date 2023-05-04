Курица в кисло-сладком соусе – это традиционное блюдо китайской кухни. В Китае ее подают с обильной порцией риса.

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Ее можно готовить как дополнение к гарниру, или как отдельное, самостоятельное блюдо дополнительно с овощами (сладкий перец, лук, морковь, редька).

Рецепт курицы в кисло-сладком соусе

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 20 граммов муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая сладкая паприка;

– 15 граммов масла;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка соуса терияки;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 – 25 граммов меда;

– зеленый лук и семена кунжута.

Приготовление:

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Солим, перчим, добавляем паприку и вымешиваем. Всыпаем муку и снова вымешиваем.

Обжариваем на растительном масле, около 7 – 8 минут, регулярно перемешивая.

Вливаем соевый соус, соус терияки, винный уксус.

Добавляем мед, бревенчатый чеснок. Перемешиваем и оставляем тушиться еще 7 минут. Присыпаем кунжутом и луком и подаем.

Приятного аппетита!