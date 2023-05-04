Курица в кисло-сладком соусе – это традиционное блюдо китайской кухни. В Китае ее подают с обильной порцией риса.
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Ее можно готовить как дополнение к гарниру, или как отдельное, самостоятельное блюдо дополнительно с овощами (сладкий перец, лук, морковь, редька).
Рецепт курицы в кисло-сладком соусе
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Солим, перчим, добавляем паприку и вымешиваем. Всыпаем муку и снова вымешиваем.
- Обжариваем на растительном масле, около 7 – 8 минут, регулярно перемешивая.
- Вливаем соевый соус, соус терияки, винный уксус.
- Добавляем мед, бревенчатый чеснок. Перемешиваем и оставляем тушиться еще 7 минут. Присыпаем кунжутом и луком и подаем.
Приятного аппетита!