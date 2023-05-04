Курка в кисло-солодкому соусі – це традиційна страва китайської кухні. В Китаї її подають з щедрою порцією рису.

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Її можна готувати як додаток до гарніру, або як окрему, самостійну страву додатково з овочами (солодкий перець, цибуля, морква, редька).

Рецепт курки в кисло-солодкому соусі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 20 грамів борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелена солодка паприка;

– 15 грамів олії;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка соусу теріякі;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 2 зубчики часнику;

– 20 – 25 грамів меду;

– зелена цибуля і насіння кунжуту.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо невеликими кубиками. Солимо, перчимо, додаємо паприку і вимішуємо. Всипаємо борошно і знову вимішуємо.

Обсмажуємо на олії, близько 7 – 8 хвилин, регулярно перемішуючи.

Вливаємо соєвий соус, соус теріякі, винний оцет.

Додаємо мед, рублений часник. Перемішуємо і залишаємо тушкуватись ще 7 хвилин. Присипаємо кунжутом і цибулею і подаємо.

Смачного!