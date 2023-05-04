Курка в кисло-солодкому соусі – це традиційна страва китайської кухні. В Китаї її подають з щедрою порцією рису.

Читайте також Фінгер фуд – їжа, яку зручно їсти руками

Її можна готувати як додаток до гарніру, або як окрему, самостійну страву додатково з овочами (солодкий перець, цибуля, морква, редька).

Рецепт курки в кисло-солодкому соусі

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Куряче філе нарізаємо невеликими кубиками. Солимо, перчимо, додаємо паприку і вимішуємо. Всипаємо борошно і знову вимішуємо.
  • Обсмажуємо на олії, близько 7 – 8 хвилин, регулярно перемішуючи.
  • Вливаємо соєвий соус, соус теріякі, винний оцет.
  • Додаємо мед, рублений часник. Перемішуємо і залишаємо тушкуватись ще 7 хвилин. Присипаємо кунжутом і цибулею і подаємо.

Смачного!