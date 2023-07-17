Малосольні огірки — ідеальна закуска, яку люблять усі влітку чи взимку. Хрусткі, злегка гострі огірки відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром: картоплею, кашами чи макаронами.

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Варіантів приготування малосольних огірків сотні й кожен із них по-своєму оригінальний. Ці огірки будуть готові вже через добу.

Рецепт малосольних огірків

Час: 1 доба

1 доба Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми свіжих огірків;

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі;

– листя смородини;

– виноградне листя;

– листя хрону;

– кріп;

– 1 головка часнику;

– 1 чайна ложка чорного перцю горошком.

Приготування:

Для приготування маринаду наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипить і сіль повністю розчиниться, вимикаємо плиту і даємо маринаду час охолонути до теплого стану.

Пропорції зазначено на один літр маринаду, тому кількість маринаду у вас залежатиме від кількості огірків.

На дно посуду для засолювання огірків покладіть листя хрону, кілька гілочок кропу, листя винограду і листя смородини. Миємо огірки, відрізаємо у кожного огірка хвостики і викладаємо їх зверху на листя.

Додаємо очищений та нарізаний скибками часник, перець горошком, кілька парасольок кропу.

Поверх парасольок кропу викладаємо решту огірків. Зверху викладаємо кілька листків винограду.

Заливаємо огірки маринадом. Після того, як ви вимкнете плиту, маринад має остигати не менше 5 хвилин.

Притискаємо огірки тарілкою, аби вони не спливали. Якщо ж ви використовуєте не відерце, а банку, просто пропустіть цей етап приготування.

Закриваємо посуд з огірками кришкою. Після того, як маринад охолоне, посуд з огірками прибираємо в холодильник. Огірки можна буде дегустувати вже наступного дня.

Смачного!

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