Малосольні огірки — ідеальна закуска, яку люблять усі влітку чи взимку. Хрусткі, злегка гострі огірки відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром: картоплею, кашами чи макаронами.
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Варіантів приготування малосольних огірків сотні й кожен із них по-своєму оригінальний. Ці огірки будуть готові вже через добу.
Рецепт малосольних огірків
- Час: 1 доба
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Для приготування маринаду наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипить і сіль повністю розчиниться, вимикаємо плиту і даємо маринаду час охолонути до теплого стану.
- На дно посуду для засолювання огірків покладіть листя хрону, кілька гілочок кропу, листя винограду і листя смородини. Миємо огірки, відрізаємо у кожного огірка хвостики і викладаємо їх зверху на листя.
- Додаємо очищений та нарізаний скибками часник, перець горошком, кілька парасольок кропу.
- Поверх парасольок кропу викладаємо решту огірків. Зверху викладаємо кілька листків винограду.
- Заливаємо огірки маринадом. Після того, як ви вимкнете плиту, маринад має остигати не менше 5 хвилин.
- Притискаємо огірки тарілкою, аби вони не спливали. Якщо ж ви використовуєте не відерце, а банку, просто пропустіть цей етап приготування.
- Закриваємо посуд з огірками кришкою. Після того, як маринад охолоне, посуд з огірками прибираємо в холодильник. Огірки можна буде дегустувати вже наступного дня.
Смачного!