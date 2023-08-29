Курячі крильця – універсальний продукт, адже вони смачні у будь-якому приготуванні: на сковорідці, в духовці чи на мангалі. Найсмачніший варіант звичайно останній, але не завжди є змога вибратися на природу.
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Подавайте курячі крильця з картоплею, свіжим овочевим салатом чи іншим гарніром та насолоджуйтеся обідом з рідними чи друзями.
Рецепт маринаду барбекю для курячих крилець
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Для маринаду курячих крилець потрібно змішати всі інгредієнти. Ретельно замаринуйте крильця та відправте під шаром харчової плівки до холодильника на кілька годин, а краще на ніч.
- Розпалюємо вогонь, потрібно дочекатись поки буде дуже легкий жар. Якщо гриль з кришкою – тоді 180 градусів.
- Готуємо курячі крильця на повільному вогні 25 – 30 хвилин. Обсмажуємо з обох боків декілька раз перегортаючи, доведіть крильця до рум’яної скоринки.
- Подавайте їх з улюбленим соусом чи овочами.
Смачного!