Курячі крильця – універсальний продукт, адже вони смачні у будь-якому приготуванні: на сковорідці, в духовці чи на мангалі. Найсмачніший варіант звичайно останній, але не завжди є змога вибратися на природу.

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Подавайте курячі крильця з картоплею, свіжим овочевим салатом чи іншим гарніром та насолоджуйтеся обідом з рідними чи друзями.

Рецепт маринаду барбекю для курячих крилець

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Для маринаду курячих крилець потрібно змішати всі інгредієнти. Ретельно замаринуйте крильця та відправте під шаром харчової плівки до холодильника на кілька годин, а краще на ніч.
  • Розпалюємо вогонь, потрібно дочекатись поки буде дуже легкий жар. Якщо гриль з кришкою – тоді 180 градусів.
  • Готуємо курячі крильця на повільному вогні 25 – 30 хвилин. Обсмажуємо з обох боків декілька раз перегортаючи, доведіть крильця до рум’яної скоринки.
  • Подавайте їх з улюбленим соусом чи овочами.

Смачного!