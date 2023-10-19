Кроме традиционно закрутки из шампиньонов на зиму, мы предлагаем приготовить также белые грибы. Обычно все их сушат или замораживают, чтобы добавлять в блюда. Мы подобрали рецепт маринованных белых грибов, которые подойдут как к салату, так и как самостоятельная закуска.
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Маринованные белые грибы – это не только наслаждение к празднику, но и отличная закуска к обычному семейному ужину.
Рецепт маринованных белых грибов на зиму.
- Время: 55 минут
- Порции: 3
Приготовление:
- Тщательно моем и чистим грибы. Разрезаем их произвольными кусочками и перекладываем в кастрюлю с водой.
- Отвариваем белые грибы 30 минут. Не забываем снимать шум с поверхности воды. Сцеживаем грибы (отвар можно заморозить и использовать для супов или соусов).
- Для маринада переводим все ингредиенты в кастрюлю, оставляем водой и варим грибы 15 – 20 минут.
- Вливаем грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки, накрываем крышками и закрываем их. Переворачиваем все вверх дном и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.
- Храним маринованные белые грибы в темном и прохладном месте или в холодильнике.
Приятного аппетита!