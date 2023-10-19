Кроме традиционно закрутки из шампиньонов на зиму, мы предлагаем приготовить также белые грибы. Обычно все их сушат или замораживают, чтобы добавлять в блюда. Мы подобрали рецепт маринованных белых грибов, которые подойдут как к салату, так и как самостоятельная закуска.

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Маринованные белые грибы – это не только наслаждение к празднику, но и отличная закуска к обычному семейному ужину.

Рецепт маринованных белых грибов на зиму.

Время: 55 минут

55 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 3 килограмма белых грибов;

– 3 литра воды;

– 150 граммов уксуса;

– 4 чайные ложки сахара;

– 4 столовые ложки соли;

– 8 штук гвоздики;

– 8 лавровых листочков;

– 20 горошин душистого перца;

– 30 горошин черного перца горошком.

Приготовление:

Тщательно моем и чистим грибы. Разрезаем их произвольными кусочками и перекладываем в кастрюлю с водой.

Отвариваем белые грибы 30 минут. Не забываем снимать шум с поверхности воды. Сцеживаем грибы (отвар можно заморозить и использовать для супов или соусов).

Для маринада переводим все ингредиенты в кастрюлю, оставляем водой и варим грибы 15 – 20 минут.

Вливаем грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки, накрываем крышками и закрываем их. Переворачиваем все вверх дном и оставляем охлаждаться при комнатной температуре.

Храним маринованные белые грибы в темном и прохладном месте или в холодильнике.

Приятного аппетита!

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