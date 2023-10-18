Рулеты из баклажанов с корейской морковью – это не просто быстрая закуска к столу, а настоящее наслаждение для рецепторов. Настоящий осенний рецепт, который вы точно сохраните себе в заметках.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
По желанию их можно подавать с острым чесночным соусом или к мясным или рыбным блюдам. Попробуйте и вы будете приятно удивлены результатом.
Рецепт рулетов из баклажанов и корейской моркови.
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Баклажаны моем и просушиваем от влаги, нарезаем тонкими продольными ломтиками. Получится примерно 14 – 15 ломтиков.
- На разогретой сковороде с маслом обжариваем ломтики баклажанов с обеих сторон в течение нескольких минут. Готовые баклажаны выкладываем на тарелку застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир.
- Формируем рулетики, выкладывая примерно 15 – 20 граммов моркови из более толстого края ломтика баклажана и закручивая ее.
- Выкладываем закуску на тарелку и подаем с любимым соусом.
Приятного аппетита!