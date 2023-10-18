Рулеты из баклажанов с корейской морковью – это не просто быстрая закуска к столу, а настоящее наслаждение для рецепторов. Настоящий осенний рецепт, который вы точно сохраните себе в заметках.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

По желанию их можно подавать с острым чесночным соусом или к мясным или рыбным блюдам. Попробуйте и вы будете приятно удивлены результатом.

Рецепт рулетов из баклажанов и корейской моркови.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 300 граммов корейской моркови;

– 4 столовые ложки масла;

– соль.

Приготовление:

Баклажаны моем и просушиваем от влаги, нарезаем тонкими продольными ломтиками. Получится примерно 14 – 15 ломтиков.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем ломтики баклажанов с обеих сторон в течение нескольких минут. Готовые баклажаны выкладываем на тарелку застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир.

Формируем рулетики, выкладывая примерно 15 – 20 граммов моркови из более толстого края ломтика баклажана и закручивая ее.

Выкладываем закуску на тарелку и подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить фирменный плов с курицей.