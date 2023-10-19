Окрім традиційно закрутки з печериць на зиму, ми пропонуємо приготувати також білі гриби. Зазвичай всі їх сушать чи заморожують, аби додавати до страв. Ми дібрали рецепт маринованих білих грибів, які підійдуть, як до салату, так і як самостійна закуска.

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Мариновані білі гриби – це не тільки насолода до свята, а й чудова закуска до звичайної родинної вечері.

Рецепт маринованих білих грибів на зиму

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 3 кілограми білих грибів;

– 3 літри води;

– 150 грамів оцту;

– 4 чайні ложки цукру;

– 4 столові ложки солі;

– 8 штук гвоздики;

– 8 лаврових листочків;

– 20 горошин духмяного перцю;

– 30 горошин чорного перцю горошком.

Приготування:

Ретельно миємо та чистимо гриби. Розрізаємо їх довільними шматочками та перекладаємо у каструлю з водою.

Відварюємо білі гриби 30 хвилин. Не забуваємо знімати шуму з поверхні води. Зціджуємо гриби (відвар можна заморозити та використовувати для супів чи соусів).

Для маринаду перекладаємо всі інгредієнти у каструлю, залишаємо водою та варимо гриби 15 – 20 хвилин.

Вливаємо гриби разом із маринадом у стерилізовані банки, накриваємо кришками та закриваємо їх. Перевертаємо все догори дном та залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі.

Зберігаємо мариновані білі гриби у темному та прохолодному місці, або в холодильнику.

Смачного!

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