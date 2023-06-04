Мочи – готовим любимый японский десерт
4 июня 2023, 10:58Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
В Украине все больше становятся популярны десерты родом из Японии – мочи. У нас есть рецепт, по которому они выйдут с первого раза.
Мочи – популярный десерт японской кухни, готовящийся из рисовой муки и разнообразных начинок. Иногда их называют также "моти", однако в Японии – мочи.
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Мы предлагаем приготовить мочи с ягодной начинкой по проверенному рецепту.
Рецепт японской мочи
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 7 штук
– 90 миллилитров воды;
– 90 миллилитров молока;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 160 граммов муки из клейкого риса;
– 20 миллилитров растительного масла;
– краситель (по желанию).⠀ ⠀
Для начинки:
– 100 граммов манго или любых ягод или фруктов;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов кукурузного крахмала.
Для крема:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов сгущенки.
Приготовление:
- Для теста совмещаем воду, молоко, сахар и соль. Добавляем муку и перемешиваем. Вливаем масло, краситель и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия и убираем в микроволновку на 2 – 3 минуты при высокой мощности.
- Тесто накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.
- После этого руки смазываем растительным маслом, хорошо вымешиваем тесто. Делим его на 6 равных частей. ⠀
- Для приготовления начинки манго, сахар и кукурузный крахмал пробиваем блендером, доводим до кипения и варим до загущения. Даем полностью остыть.
- Для крема сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до загущения.
- Расплющиваем каждый кусочек теста, в центр кладем крем и начинку и сворачиваем края (как на видео). Присыпаем смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры.
- Даем постоять в холодильнике один час.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт из Италии. рецепт тирамису.