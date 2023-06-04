Мочі – популярний десерт японської кухні, який готують з рисового борошна та різноманітних начинок. Інколи їх називають також "моті", проте в Японії – мочі.
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Ми пропонуємо приготувати мочі з ягідною начинкою за перевіреним рецептом.
Рецепт японських мочі
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 7 штук
Приготування:
- Для тіста поєднуємо воду, молоко, цукор та сіль. Додаємо борошно і перемішуємо. Вливаємо олію, барвник та знову добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, робимо отвори і прибираємо у мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини при найвищій потужності.
- Тісто накриваємо харчовою плівкою і даємо повністю охолонути.
- Після цього руки змащуємо олією, добре вимішуємо тісто. Ділимо його на 6 рівних частин. ⠀
- Для приготування начинки манго, цукор та кукурудзяний крохмаль пробиваємо блендером, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Даємо повністю охолонути.
- Для крему вершковий сир та згущене молоко збиваємо міксером до загущення.
- Розплющуємо кожен шматочок тіста, в центр кладемо крем та начинку і згортаємо краї (як на відео). Присипаємо сумішшю з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри.
- Даємо постояти в холодильнику одну годину.
Смачного!