Мохито – популярный летний коктейль из Кубы. Он приобрел там популярность в 80-х годах и прекрасно сочетался с тамошним горячим ритмом жизни.
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В классический рецепт напитка входит белый ром, тростниковый сахар и газировка, но существуют и современные варианты коктейля: с клубникой, ревенем, с лимоном и лаймом или даже без алкоголя и со спрайтом.
Рецепт классического мохито с ромом
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Смешиваем сок лайма с сахаром и листочками мяты. Измельчаем все, чтобы выделился сок из листиков. Перекладываем в стакан и добавляем льда.
- Наливаем газировку, рома и помешиваем ложкой с длинной ручкой. Украшаем коктейль свежими листочками мяты и подаем на стол.
Приятного аппетита!