Мохіто – популярний літній коктейль родом із Куби. Він набув там популярності у 80-роках та чудово поєднувався з тамтешнім гарячим ритмом життя.
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До класичного рецепта напою входить білий ром, тростинний цукор та газована вода, але існують і сучасні варіанти коктейлю: з полуницею, ревенем, з лимоном та лаймом чи навіть без алкоголю та зі спрайтом.
Рецепт класичного мохіто з ромом
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Змішуємо сік лайма з цукром та листочками м'яти. Подрібнюємо все, аби виділився сік з листочків. Перекладаємо у склянку та додаємо льоду.
- Наливаємо газованої води, рому та помішуємо ложкою з довгою ручкою. Прикрашаємо коктейль свіжими листочками м'яти та подаємо до столу.
Смачного!