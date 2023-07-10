Морковь по-корейски – отличный вариант закуски из простых и доступных ингредиентов. Главным секретом удачного блюда являются специи. Лучше выбирать сразу готовый микс, чтобы не переборщить с добавлением их отдельно.

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Кроме того, что морковь по-корейски может быть полноценной и самостоятельной закуской, ее часто добавляют в салаты, смешивают с маринованными грибами, баклажанами. Также она подходит с рыбой, курицей, говядиной и свининой.

Рецепт моркови по-корейски

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм моркови;

– 10 граммов соли;

– 20 граммов сахара;

– 50 граммов яблочного уксуса;

– 100 граммов подсолнечного масла;

– 25 граммов специй для моркови по-корейски;

– 10 граммов перца чили;

– 50 граммов чеснока.

Приготовление:

Шинкуем соломкой предварительно помытую и очищенную морковь, солим и мне хорошо руками, чтобы пошел сок.

Добавляем специи, сахар, уксус, выжатый чеснок, перец и заливаем разогретым маслом.

Перемешиваем, накрываем и даем постоять ночь.

Приятного аппетита!

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