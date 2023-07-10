Морковь по-корейски – отличный вариант закуски из простых и доступных ингредиентов. Главным секретом удачного блюда являются специи. Лучше выбирать сразу готовый микс, чтобы не переборщить с добавлением их отдельно.
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Кроме того, что морковь по-корейски может быть полноценной и самостоятельной закуской, ее часто добавляют в салаты, смешивают с маринованными грибами, баклажанами. Также она подходит с рыбой, курицей, говядиной и свининой.
Рецепт моркови по-корейски
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Шинкуем соломкой предварительно помытую и очищенную морковь, солим и мне хорошо руками, чтобы пошел сок.
- Добавляем специи, сахар, уксус, выжатый чеснок, перец и заливаем разогретым маслом.
- Перемешиваем, накрываем и даем постоять ночь.
Приятного аппетита!