Морква по-корейськи – відмінний варіант закуски з простих та доступних інгредієнтів. Головним секретом вдалої страви є спеції. Краще обирати одразу готовий мікс, аби не переборщити з додаванням їх окремо.

Читайте також Економія часу та досконалий смак: ділимось 3 швидкими стравами з курятини

Окрім того, що морква по-корейськи може бути повноцінною та самостійною закускою, її часто додають до салатів, змішують з маринованими грибами, баклажанами. Також вона смакує з рибою, куркою, яловичиною та свининою.

Рецепт моркви по-корейськи

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм моркви;

– 10 грамів солі;

– 20 грамів цукру;

– 50 грамів яблучного оцту;

– 100 грамів соняшникової олії;

– 25 грамів спецій для моркви по-корейськи;

– 10 грамів перцю чилі;

– 50 грамів часнику.

Приготування:

Шинкуємо соломкою попередньо помиту та очищену моркву, солимо та мнемо гарно руками, щоб пішов сік.

Додаємо спеції, цукор, оцет, вичавлений часник, перець та заливаємо розігрітою олією.

Перемішуємо, накриваємо і даємо постояти ніч.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати трубочки з білковим кремом, як у дитинстві.