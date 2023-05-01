Шоколад, конфеты, печенье или пирожки – даже эти вкусности со временем надоедают. Если вы в поисках необычной альтернативы, рекомендуем попробовать этот морковный пирог.

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Рецептом домашней выпечки поделился украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво. Такая выпечка отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному.

Рецепт морковного пирога

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 140 граммов масла;

– 2 яйца;

– 200 граммов сахара (коричневого);

– 300 граммов тертой моркови;

– 180 граммов муки;

– половина чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка корицы;

– соль;

– ананасы;

– изюм;

– любимые орехи.

Для глазури:

– 250 граммов сливочного сыра;

– 275 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 150 градусов.

Для изготовления пирога смешиваем все ингредиенты для теста. Ананасы нарезаем мелкими кусочками, изюм предварительно замачиваем в воде.

Тщательно перемешиваем тесто, перекладываем в жаропрочную форму и отправляем выпекаться на 60 минут.

Морковный пирог готов, когда зубочистка будет полностью сухой.

Даем выпечке полностью остыть, а только потом добавляем сверху глазурь.

Приятного аппетита!