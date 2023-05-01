Шоколад, конфеты, печенье или пирожки – даже эти вкусности со временем надоедают. Если вы в поисках необычной альтернативы, рекомендуем попробовать этот морковный пирог.

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Рецептом домашней выпечки поделился украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво. Такая выпечка отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному.

Рецепт морковного пирога

  • Время: 70 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 150 градусов.
  • Для изготовления пирога смешиваем все ингредиенты для теста. Ананасы нарезаем мелкими кусочками, изюм предварительно замачиваем в воде.
  • Тщательно перемешиваем тесто, перекладываем в жаропрочную форму и отправляем выпекаться на 60 минут.
  • Морковный пирог готов, когда зубочистка будет полностью сухой.
  • Даем выпечке полностью остыть, а только потом добавляем сверху глазурь.

Приятного аппетита!