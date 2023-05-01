Шоколад, цукерки, печиво чи пиріжки – навіть ці смаколики з часом набридають. Якщо ви в пошуках незвичної альтернативи, радимо спробувати цей морквяний пиріг.

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Рецептом домашньої випічки поділився український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво. Така випічка чудово підійде як до святкового столу, так і до буденного.

Рецепт морквяного пирога

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 150 градусів.
  • Для приготування пирога змішуємо всі інгредієнти для тіста. Ананаси нарізаємо дрібними шматочками, родзинки попередньо замочуємо у воді.
  • Ретельно перемішуємо тісто, перекладаємо у жаротривку форму та відправляємо випікатися на 60 хвилин.
  • Морквяний пиріг готовий, коли зубочистка буде повністю сухою.
  • Даємо випічці повністю охолонути, а лише потім додаємо зверху глазур.

Смачного!