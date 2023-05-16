Оладьи с клубникой станут настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов, ведь они не только сладкие, но и очень ароматные и яркие.

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Их обожает готовить в сезон клубники украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский. Сегодня он поделился своим рецептом с читателями.

Рецепт оладий с клубникой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 170 граммов густого кефира;

– 80 граммов клубники;

– 1 маленькое яйцо;

– 140 граммов муки;

– 45 граммов сахара;

– 5 – 6 грамм разрыхлителя для теста.

Для соуса:

– 150 г клубники + 100 г для декора;

– 25 граммов сахара;

– капля лимонного сока.

Приготовление:

Смешиваем ложечный кефир и клубнику и взбиваем блендером до однородной смеси.

Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком. Далее добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.

Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха (конечно, можно даже кокосовое, просто представьте аромат). На сковороду ложкой выкладываем смесь и формируем тонким слоем оладьи.

Обжариваем их с двух сторон.

Клубнику моем, чистим и нарезаем.

Для соуса часть клубники прогреваем с лимонным соком и сахаром буквально до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации.

Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром.

Приятного аппетита!