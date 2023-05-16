Оладьи с клубникой станут настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов, ведь они не только сладкие, но и очень ароматные и яркие.
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Их обожает готовить в сезон клубники украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский. Сегодня он поделился своим рецептом с читателями.
Рецепт оладий с клубникой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешиваем ложечный кефир и клубнику и взбиваем блендером до однородной смеси.
- Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком. Далее добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.
- Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха (конечно, можно даже кокосовое, просто представьте аромат). На сковороду ложкой выкладываем смесь и формируем тонким слоем оладьи.
- Обжариваем их с двух сторон.
- Клубнику моем, чистим и нарезаем.
- Для соуса часть клубники прогреваем с лимонным соком и сахаром буквально до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации.
- Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром.
Приятного аппетита!