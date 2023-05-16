Оладки з полуницею стануть справжнім відкриттям для ваших смакових рецепторів, адже вони не тільки солодкі, а й надзвичайно ароматні та яскраві.

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Їх обожнює готувати в сезон полуниці український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський. Сьогодні він поділився своїм рецептом з читачами.

Рецепт оладок з полуницею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 170 грамів густого кефіру;

– 80 грамів полуниці;

– 1 маленьке яйце;

– 140 грамів борошна;

– 45 грамів цукру;

– 5 – 6 грамів розпушувача для тіста.

Для соусу:

– 150 грамів полуниці + 100 грамів для декору;

– 25 грамів цукру;

– капля лимонного соку.

Приготування:

Змішуємо ложковий кефір та полуницю і збиваємо блендером до однорідної консистенції.

Додаємо яйце та цукор і перемішуємо вінчиком. Далі додаємо борошно та розпушувач, перемішуємо. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією.

Нагріваємо сковорідку, додаємо олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат). На сковорідку ложкою викладаємо суміш та формуємо тоненьким шаром оладки.

Обсмажуємо їх з двох сторін.

Полуницю миємо, чистимо та нарізаємо.

Для соусу частину полуниці прогріваємо з лимонним соком та цукром, буквально до кипіння. Решту залишаємо свіжою для презентації.

Готові оладки поливаємо гарячим полуничним "соусом" та кладемо ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром.

Смачного!