Существует несколько секретов в выборе и приготовлении пасты, после соблюдения которых вы никогда не будете страдать от лишних килограмм после потребления этих мучных изделий. В Италии существует много видов пасты, но наиболее популярны спагетти, фарфале, фузили, канелони, листья на лазанью и тальятеле.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Как есть пасту и не толстеть

Итальянцы никогда не доваривают ее до конца, она должна оставаться альдентом.

Используйте пасту исключительно из твердых сортов пшеницы.

Также следует сразу ее использовать, паста не разогревается повторно.

Всегда заправляйте его оливковым маслом Extra Virgin.

Замените калорийные соусы на пасту на томатные, добавляйте больше овощей, морепродуктов.

Рецепт пасты с креветками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 210 граммов спагетти твердых сортов;

– 200 г чистых хвостов тигровых креветок (250 г неочищенных);

– 250 граммов томатов черри;

– 50 г оливкового масла Extra Virgin;

– 2 зубчика чеснока;

– 30 граммов тертого пармезана;

– 1 лимон (цедра);

– 10 грамм листиков базилика (для подачи);

– соль.

Приготовление:

Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.

Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.



Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.

В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.

Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.



Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.



Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить также любимые летние салаты из молодой капусты за нашим рецептом.