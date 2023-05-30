Существует несколько секретов в выборе и приготовлении пасты, после соблюдения которых вы никогда не будете страдать от лишних килограмм после потребления этих мучных изделий. В Италии существует много видов пасты, но наиболее популярны спагетти, фарфале, фузили, канелони, листья на лазанью и тальятеле.
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Как есть пасту и не толстеть
- Итальянцы никогда не доваривают ее до конца, она должна оставаться альдентом.
- Используйте пасту исключительно из твердых сортов пшеницы.
- Также следует сразу ее использовать, паста не разогревается повторно.
- Всегда заправляйте его оливковым маслом Extra Virgin.
- Замените калорийные соусы на пасту на томатные, добавляйте больше овощей, морепродуктов.
Рецепт пасты с креветками
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.
- Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.
Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко
- Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.
- В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.
- Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.
Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко
- Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко
- Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.
Приятного аппетита!