Існує кілька секретів у виборі та приготуванні пасти, після дотримання яких ви ніколи не будете страждати від зайвих кілограмів після споживання цих мучних виробів. В Італії існує багато видів пасти, але найпопулярнішими є спагеті, фарфале, фузілі, канелоні, листи на лазанью та тальятеле.

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Як їсти пасту і не товстіти

  • Італійці ніколи не доварюють її до кінця, вона повинна залишатися аль-денте.
  • Використовуйте пасту виключно з твердих сортів пшениці.
  • Також слід одразу її використовувати, паста не розігрівається повторно.
  • Завжди заправляйте її оливковою олією Extra Virgin.
  • Замініть калорійні соуси до пасти на томатні, додавайте більше овочів, морепродуктів.

Рецепт пасти з креветками

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Очищуємо креветки від панцирів та кишок, промиваємо в друшляку. Розрізаємо помідори навпіл, а два зубчики часнику очищуємо від лушпиння.
  • Відварюємо спагеті у підсоленій воді до стану аль-денте. Коли вода закипить, спершу занурюємо пасту на максимальну довжину, як виходить. Потім вони поступово розм’якатимуть, а ви опускайте їх повністю в окріп. Варимо близько 7 хвилин та куштуємо.


Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

  • Обсмажуємо на сковорідці з олією два зубчики часнику та прогріваємо на середньому вогні 10 секунд, потім виймаємо часник.
  • В сковорідку додаємо порізані чері та вливаємо трішки рідини зі спагеті. Готуємо близько 1,5 – 2 хвилини, постійно помішуючи.
  • Відварені до стану аль-денте спагеті перекладаємо на сковорідку, вливаємо туди ж 30 грамів рідини з каструлі, додаємо очищені креветки.


Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

  • Натираємо цедру одного лимона, не зачіпляючи білу частину цитруса, бо вона надає гіркоти. Вливаємо оливкової олії, солимо, перчимо та готуємо ще 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи.


Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

  • Спагеті розкладіть у тарілки, посипаємо нарізаним листям базиліку та натертим пармезаном.

Смачного!