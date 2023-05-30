Існує кілька секретів у виборі та приготуванні пасти, після дотримання яких ви ніколи не будете страждати від зайвих кілограмів після споживання цих мучних виробів. В Італії існує багато видів пасти, але найпопулярнішими є спагеті, фарфале, фузілі, канелоні, листи на лазанью та тальятеле.

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Як їсти пасту і не товстіти

Італійці ніколи не доварюють її до кінця, вона повинна залишатися аль-денте.

Використовуйте пасту виключно з твердих сортів пшениці.

Також слід одразу її використовувати, паста не розігрівається повторно.

Завжди заправляйте її оливковою олією Extra Virgin.

Замініть калорійні соуси до пасти на томатні, додавайте більше овочів, морепродуктів.

Рецепт пасти з креветками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 210 грамів спагеті твердих сортів;

– 200 грамів чищених хвостів тигрових креветок (250 г неочищених);

– 250 грамів томатів чері;

– 50 грамів оливкової олії Extra Virgin;

– 2 зубчики часнику;

– 30 грамів тертого пармезану;

– 1 лимон (цедра);

– 10 грамів листочків базиліку (для подачі);

– сіль.

Приготування:

Очищуємо креветки від панцирів та кишок, промиваємо в друшляку. Розрізаємо помідори навпіл, а два зубчики часнику очищуємо від лушпиння.

Відварюємо спагеті у підсоленій воді до стану аль-денте. Коли вода закипить, спершу занурюємо пасту на максимальну довжину, як виходить. Потім вони поступово розм’якатимуть, а ви опускайте їх повністю в окріп. Варимо близько 7 хвилин та куштуємо.



Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

Обсмажуємо на сковорідці з олією два зубчики часнику та прогріваємо на середньому вогні 10 секунд, потім виймаємо часник.

В сковорідку додаємо порізані чері та вливаємо трішки рідини зі спагеті. Готуємо близько 1,5 – 2 хвилини, постійно помішуючи.

Відварені до стану аль-денте спагеті перекладаємо на сковорідку, вливаємо туди ж 30 грамів рідини з каструлі, додаємо очищені креветки.



Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

Натираємо цедру одного лимона, не зачіпляючи білу частину цитруса, бо вона надає гіркоти. Вливаємо оливкової олії, солимо, перчимо та готуємо ще 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи.



Рецепт спагеті з креветками / Фото Євген Клопотенко

Спагеті розкладіть у тарілки, посипаємо нарізаним листям базиліку та натертим пармезаном.

Смачного!

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