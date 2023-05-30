От нее не толстеют – рецепт итальянской пасты с креветками

30 мая 2023, 10:48
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Источник:

Евгений Клопотенко

Всегда мечтали есть макароны и не толстеть? Это возможно, ведь паста (макароны), которая так популярна в Италии, не оставит лишних сантиметров на талии, если ее правильно готовить.

Существует несколько секретов в выборе и приготовлении пасты, после соблюдения которых вы никогда не будете страдать от лишних килограмм после потребления этих мучных изделий. В Италии существует много видов пасты, но наиболее популярны спагетти, фарфале, фузили, канелони, листья на лазанью и тальятеле.

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Как есть пасту и не толстеть

  • Итальянцы никогда не доваривают ее до конца, она должна оставаться альдентом.
  • Используйте пасту исключительно из твердых сортов пшеницы.
  • Также следует сразу ее использовать, паста не разогревается повторно.
  • Всегда заправляйте его оливковым маслом Extra Virgin.
  • Замените калорийные соусы на пасту на томатные, добавляйте больше овощей, морепродуктов.

Рецепт пасты с креветками

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.
  • Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.


Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

  • Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.
  • В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.
  • Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.


Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

  • Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.


Рецепт спагетти с креветками / Фото Евгений Клопотенко

  • Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак