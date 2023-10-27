Песочные кольца – популярная разновидность домашнего печенья, которую так обожают не только дети, но и взрослые. Простое тесто, посыпки на выбор – объедение!

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Кроме предложенных посыпок к колцам можно выбирать те, которые по душе, или в наличии дома.

Рецепт песочных колец к чаю

  • Время: 2 часа
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • Сливочное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром, солью.
  • Все хорошо взбиваем, пока масса не станет светлой (где-то 5 минут).
  • Вводим яйцо и тоже хорошо взбиваем.
  • Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем и добавляем половину теста.
  • Вымешиваем лопаткой, добавляем оставшуюся муку и перемещаем тесто на рабочую поверхность.
  • Важно, чтобы печенье получилось песочным и нежным – не нужно его долго вымешивать, а быстро собрать в шар.
  • Разделяем тесто на две части, раскатываем на пергаменте и отправляем в холодильник на 20 – 30 минут.
  • Из охлажденного теста вырезаем печенье, вытаскиваем серединку, смазываем яйцом и погружаем в посыпки.
  • Выкладываем на противень застеленный пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Выпекаем до румяного цвета 15 – 17 минут.
  • Готовое печенье охлаждаем на решетке.

Приятного аппетита!