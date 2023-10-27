Пісочні кільця – популярний різновид домашнього печива, який так обожнюють не тільки діти, а й дорослі. Просте тісто, посипки на вибір – смакота!

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Окрім запропонованих посипок до кілець можна обирати ті, які довподоби, або в наявності вдома.

Рецепт пісочних кілець до чаю

Час: 2 години

2 години Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 180 грамів вершкового масла 82%

– 100 грамів цукру

– 10 грамів ванільного цукру

– дрібка солі

– 1 яйце (+1 для змащування)

– 310 грамів борошна

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю

– 0,5 чайної ложки розпушувача.

Для присипки:

– кокосова стружка;

– обсмажені волоські горіхи;

– мак.

Приготування:

Вершкове масло з’єднуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю.

Все добре збиваємо доки маса не стане світлою (десь 5 хвилин).

Вводимо яйце і також добре збиваємо.

Борошно просіюємо з крохмалем та розпушувачем і додаємо половину до тіста.

Вимішуємо лопаткою, додаємо борошно яке залишилось та переміщаємо тісто на робочу поверхню.

Важливо, щоб печиво вийшло пісочним та ніжним – не потрібно його довго вимішувати, а швиденько зібрати в кулю.

Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо на пергаменті та відправляємо до холодильника на 20 – 30 хвилин.

З охолодженого тіста вирізаємо печиво, витягуємо серединку, змащуємо яйцем та занурюємо в посипки.

Викладаємо на деко застелене пергаментом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку.

Випікаємо до рум’яного кольору 15 – 17 хвилин.

Готове печиво охолоджуємо на решітці.

Смачного!

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