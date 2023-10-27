Пісочні кільця – популярний різновид домашнього печива, який так обожнюють не тільки діти, а й дорослі. Просте тісто, посипки на вибір – смакота!
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Окрім запропонованих посипок до кілець можна обирати ті, які довподоби, або в наявності вдома.
Рецепт пісочних кілець до чаю
- Час: 2 години
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- Вершкове масло з’єднуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю.
- Все добре збиваємо доки маса не стане світлою (десь 5 хвилин).
- Вводимо яйце і також добре збиваємо.
- Борошно просіюємо з крохмалем та розпушувачем і додаємо половину до тіста.
- Вимішуємо лопаткою, додаємо борошно яке залишилось та переміщаємо тісто на робочу поверхню.
- Важливо, щоб печиво вийшло пісочним та ніжним – не потрібно його довго вимішувати, а швиденько зібрати в кулю.
- Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо на пергаменті та відправляємо до холодильника на 20 – 30 хвилин.
- З охолодженого тіста вирізаємо печиво, витягуємо серединку, змащуємо яйцем та занурюємо в посипки.
- Викладаємо на деко застелене пергаментом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікаємо до рум’яного кольору 15 – 17 хвилин.
- Готове печиво охолоджуємо на решітці.
Смачного!