Шарлотка – популярная выпечка, которую хоть раз тай готовил каждый. Самая популярная выпечка с яблоками, но сегодня мы предлагаем добавить еще кисломолочный сыр.

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Рецепт сырной шарлотки

  • Время: 70 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.
  • С помощью миксера взбиваем массу до побелки.
  • Добавляем мягкое сливочное масло и сыр. Перемешиваем до однородности.
  • Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем однородное, густое тесто.
  • Перекладываем тесто в форму для запекания диаметром 19 сантиметров, выравниваем поверхность и добавляем нарезное на тонкие ломтики яблока (серединку из яблок убираем).
  • Присыпаем с корицей сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
  • Пирог достаем из формы, охлаждаем и украшаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!