Шарлотка – популярная выпечка, которую хоть раз тай готовил каждый. Самая популярная выпечка с яблоками, но сегодня мы предлагаем добавить еще кисломолочный сыр.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Рецепт сырной шарлотки

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 120 граммов мягкого сливочного масла;

– 250 граммов кисломолочного сыра;

– 240 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яблока;

– сахар + молотая корица для присыпки.

Приготовление:

В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.

С помощью миксера взбиваем массу до побелки.

Добавляем мягкое сливочное масло и сыр. Перемешиваем до однородности.

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем однородное, густое тесто.

Перекладываем тесто в форму для запекания диаметром 19 сантиметров, выравниваем поверхность и добавляем нарезное на тонкие ломтики яблока (серединку из яблок убираем).

Присыпаем с корицей сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Пирог достаем из формы, охлаждаем и украшаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить конфеты из тыквы каждый день.