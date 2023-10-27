Песочные кольца с маком, кокосом и орешками – домашняя выпечка выходного дня
27 октября 2023, 12:18Читати новину українською
Источник:Виктория Панасюк
Обожаете похрустать сладеньким к чаю или кофе? У нас есть отличный рецепт сладкого печенья из песочного теста, которое точно станет любимым.
Песочные кольца – популярная разновидность домашнего печенья, которую так обожают не только дети, но и взрослые. Простое тесто, посыпки на выбор – объедение!
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Кроме предложенных посыпок к колцам можно выбирать те, которые по душе, или в наличии дома.
Рецепт песочных колец к чаю
- Время: 2 часа
- Порции: 15 – 20 штук
– 180 граммов сливочного масла 82%
– 100 граммов сахара
– 10 граммов ванильного сахара
– щепотка соли
– 1 яйцо (+1 для смазки)
– 310 граммов муки
– 30 граммов кукурузного крахмала
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
Для присыпки:
– кокосовая стружка;
– обжаренные грецкие орехи;
– мак.
Приготовление:
- Сливочное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром, солью.
- Все хорошо взбиваем, пока масса не станет светлой (где-то 5 минут).
- Вводим яйцо и тоже хорошо взбиваем.
- Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем и добавляем половину теста.
- Вымешиваем лопаткой, добавляем оставшуюся муку и перемещаем тесто на рабочую поверхность.
- Важно, чтобы печенье получилось песочным и нежным – не нужно его долго вымешивать, а быстро собрать в шар.
- Разделяем тесто на две части, раскатываем на пергаменте и отправляем в холодильник на 20 – 30 минут.
- Из охлажденного теста вырезаем печенье, вытаскиваем серединку, смазываем яйцом и погружаем в посыпки.
- Выкладываем на противень застеленный пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекаем до румяного цвета 15 – 17 минут.
- Готовое печенье охлаждаем на решетке.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сырную шарлотку с яблоками.