Киш с тунцом, брокколи и сыром – французская классика на украинский лад

Киш, или открытый пирог – одно из любимых блюд украинцев, пришедшее к нам из французской кухни. Такие пироги традиционно готовят солеными, но есть и сладкие варианты.

Киш Лорен – традиционный пирог французской кухни. По классическому рецепту его готовят с беконом, сливочной заливкой и обилием сыра. Мы предлагаем вам немного отойти от классики и приготовить его с рыбой и брокколи.

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Такая вариация пирога станет не только сытным обедом или ужином, но и принесет новые вкусы к вашему привычному столу.

Киш с тунцом, брокколи и сыром – рецепт

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8

– 200 граммов муки;– 100 граммов холодного сливочного масла;– 1 яйцо;– 10 граммов молока;– щепотка соли.– 4 яйца;– 200 граммов сливок 10 – 30% жирности;– 150 – 200 граммов брокколи;– 200 граммов помидоров;– 150 граммов сыра моцарелла;– 3 – 4 банки консервированного тунца;- зеленый лук.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем в крошку муку и масло, добавляем яйцо, молоко и щепотку соли.

Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пласт пищевой пленки, отправляем на 20 минут в холодильник.

Достаем тесто из холодильника и раскатываем между двумя листами пергамента.

Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой, чтобы оно лучше пропекалось. Сверху застилаем пергаментом и насыпаем рис, чтобы тесто держало форму во время выпечки.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем тесто в течение 30 минут.

На готовое тесто выкладываем брокколи, зеленый лук, тунец, творог и заливаем все взбитыми яйцами со сливками. Добавляем соль и черный молотый перец.

Сверху выкладываем нарезанные кусочками помидоры.

Выпекаем все в духовке при 180 градусах 40 – 50 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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