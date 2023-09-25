Киш Лорен – традиционный пирог французской кухни. По классическому рецепту его готовят с беконом, сливочной заливкой и обилием сыра. Мы предлагаем вам немного отойти от классики и приготовить его с рыбой и брокколи.
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Такая вариация пирога станет не только сытным обедом или ужином, но и принесет новые вкусы к вашему привычному столу.
Киш с тунцом, брокколи и сыром – рецепт
- Время: 80 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем в крошку муку и масло, добавляем яйцо, молоко и щепотку соли.
- Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пласт пищевой пленки, отправляем на 20 минут в холодильник.
- Достаем тесто из холодильника и раскатываем между двумя листами пергамента.
- Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой, чтобы оно лучше пропекалось. Сверху застилаем пергаментом и насыпаем рис, чтобы тесто держало форму во время выпечки.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем тесто в течение 30 минут.
- На готовое тесто выкладываем брокколи, зеленый лук, тунец, творог и заливаем все взбитыми яйцами со сливками. Добавляем соль и черный молотый перец.
- Сверху выкладываем нарезанные кусочками помидоры.
- Выпекаем все в духовке при 180 градусах 40 – 50 минут до готовности.
Приятного аппетита!