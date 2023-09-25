Кіш Лорен – традиційний пиріг французької кухні. За класичним рецептом його готують з беконом, вершковою заливкою та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо вам трішки відійти від класики та приготувати його з рибою та броколі.
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Така варіація пирога стане не тільки ситним обідом чи вечерею, а й принесе нових смаків до вашого звичного столу.
Кіш з тунцем, броколі та сиром – рецепт
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо в крихту борошно та масло, додаємо яйце, молоко та щіпку солі.
- Збираємо тісто в кульку та загортаємо у шар харчової плівки, відправляємо на 20 хвилин в холодильник.
- Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо між двома листами пергаменту.
- Викладаємо тісто у форму та проколюємо виделкою, щоб воно краще пропікалося. Зверху застеляємо пергаментом та насипаємо рис, щоб тісто тримало форму під час випічки.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо тісто протягом 30 хвилин.
- На готове тісто викладаємо броколі, зелену цибулю, тунець, сир та заливаємо все яйцями збитими з вершками. Додаємо сіль та чорний мелений перець.
- Зверху викладаємо нарізані шматочками помідори.
- Випікаємо все в духовці при 180 градусах 40 – 50 хвилин до готовності.
Смачного!