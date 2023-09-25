Кіш Лорен – традиційний пиріг французької кухні. За класичним рецептом його готують з беконом, вершковою заливкою та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо вам трішки відійти від класики та приготувати його з рибою та броколі.

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Така варіація пирога стане не тільки ситним обідом чи вечерею, а й принесе нових смаків до вашого звичного столу.

Кіш з тунцем, броколі та сиром – рецепт

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо в крихту борошно та масло, додаємо яйце, молоко та щіпку солі.
  • Збираємо тісто в кульку та загортаємо у шар харчової плівки, відправляємо на 20 хвилин в холодильник.
  • Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо між двома листами пергаменту.
  • Викладаємо тісто у форму та проколюємо виделкою, щоб воно краще пропікалося. Зверху застеляємо пергаментом та насипаємо рис, щоб тісто тримало форму під час випічки.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо тісто протягом 30 хвилин.
  • На готове тісто викладаємо броколі, зелену цибулю, тунець, сир та заливаємо все яйцями збитими з вершками. Додаємо сіль та чорний мелений перець.
  • Зверху викладаємо нарізані шматочками помідори.
  • Випікаємо все в духовці при 180 градусах 40 – 50 хвилин до готовності.

Смачного!