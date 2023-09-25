Домашнее засоленное сало – настоящее наслаждение. Его не только просто и легко готовить, но и удобно хранить. Выбирайте для соления кусочки не толще 4 – 5 сантиметров, чтобы она хорошо равномерно просолилась.

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Подавайте сало тоненькими кусочками к праздничному или обыденному столу или просто смакуйте его с ароматным хлебом.

Рецепт засоленного сала с паприкой

Время: 2 – 3 дня

2 – 3 дня Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов сала;

– 200 граммов соли;

– 150 граммов паприки.

Приготовление:

Берем кусок сала и обваливаем его в соли. Далее со всех сторон следует осыпать сладкой паприкой.

Перекладываем сало в контейнер с крышкой, закрываем и отправляем в холодильник на 2-3 дня.

Достаем сало из холодильника: если оно жесткое, то оно готово. Отряхните лишнюю соль и храните в холодильнике или в морозилке.

Приятного аппетита!

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