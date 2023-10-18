Фирменный плов с курицей, который уже не забыть
18 октября 2023, 08:30Читати новину українською
Если у вас есть рис и курица – обязательно приготовьте плов на обед или ужин. Это блюдо не только ароматное и сытное, но и сэкономит время на приготовлении, ведь за вас все сделает духовка.
Плов – популярное блюдо, которое готовят почти еженедельно, особенно на семейные застолья. Главным признаком удачного блюда является рассыпчатый рис и нежное мясо.
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К плову добавляют многие специи, как зира, барбарис, головки чеснока и много перца. 24 канал подготовил рецепт любимого плова с курятиной, который точно станет любимым.
Рецепт плова из курицы.
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 1 стакан риса;
– 2 куриных бедра;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– 3 – 4 головки чеснока;
– зира;
– барбарис;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезаем мясо кубиками, обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Далее перекладываем курятину в жаропрочную форму для плова.
- На той же сковороде обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук и морковь. Сдабриваем солью и перцем. Добавляем в мясо.
- Высыпаем сверху стакан риса, посыпаем специями и выкладываем зубчики чеснока.
- Вливаем 1 – 2 стакана воды, чтобы она немного покрывала рис.
- Отправляем плов в духовку на час и готовим, пока он не будет готов. Температура в духовке от 180 – 190 градусов.
- Подаем плов с квашеными огурцами или другими домашними соленьями.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованную капусту с уксусом.