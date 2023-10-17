Чтобы лакомиться зимой не только маринованными помидорами или квашеными огурцами, мы предлагаем закрыть немного капусты. У нас отличный рецепт маринованной белокочанной капусты с уксусом, которая точно подойдет к столу как вкусная и питательная закуска.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Рецепт маринованной капусты
- Время: 1 сутки
- Порции: 3
Приготовление:
- Нарезаем кочаны капусты квадратными кусками, морковь нарезаем полукольцами.
- Смешиваем капусту и морковь. Добавляем лавровые листья и перемешиваем руками.
- Доводим воду до кипения, добавляем сахар и присыпаем солью. Варим до растворения и вливаем уксус.
- Заливаем маринадом капусту и морковь и накрываем крышкой. Даем настояться несколько часов. Дальше прячем в холодильник и держим там несколько суток.
- Храните маринованную капусту в холодильнике или в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!