Чтобы лакомиться зимой не только маринованными помидорами или квашеными огурцами, мы предлагаем закрыть немного капусты. У нас отличный рецепт маринованной белокочанной капусты с уксусом, которая точно подойдет к столу как вкусная и питательная закуска.

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Рецепт маринованной капусты

  • Время: 1 сутки
  • Порции: 3

Приготовление:

  • Нарезаем кочаны капусты квадратными кусками, морковь нарезаем полукольцами.
  • Смешиваем капусту и морковь. Добавляем лавровые листья и перемешиваем руками.
  • Доводим воду до кипения, добавляем сахар и присыпаем солью. Варим до растворения и вливаем уксус.
  • Заливаем маринадом капусту и морковь и накрываем крышкой. Даем настояться несколько часов. Дальше прячем в холодильник и держим там несколько суток.
  • Храните маринованную капусту в холодильнике или в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!