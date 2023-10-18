Плов – популярна страва, яку готують чи не щотижня, особливо на сімейні застілля. Головною ознакою вдалої страви є розсипчастий рис та ніжне м'ясо.

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До плову додають багато спецій, як зіра, барбарис, головки часнику та багато перцю. 24 канал підготував рецепт улюбленого плову з курятиною, який точно стане улюбленим.

Рецепт плову з курки

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 2 курячих стегна;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 – 4 голівки часнику;

– зіра;

– барбарис;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо м'ясо кубиками, обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Далі перекладаємо курятину в жаротривку форму для плову.

На тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю та моркву. Присмачуємо сіллю та перцем. Додаємо до м'яса.

Висипаємо зверху склянку рису, посипаємо спеціями та викладаємо зубчики часнику.

Вливаємо 1 – 2 склянки води, аби вона трішки покривала рис.

Відправляємо плов в духовку на годину і готуємо доки він не буде готовим. Температура в духовці від 180 – 190 градусів.

Подаємо плов з квашеними огірками чи іншими домашніми соліннями.

Смачного!

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