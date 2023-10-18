Плов – популярна страва, яку готують чи не щотижня, особливо на сімейні застілля. Головною ознакою вдалої страви є розсипчастий рис та ніжне м'ясо.

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До плову додають багато спецій, як зіра, барбарис, головки часнику та багато перцю. 24 канал підготував рецепт улюбленого плову з курятиною, який точно стане улюбленим.

Рецепт плову з курки

  • Час: 2 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Нарізаємо м'ясо кубиками, обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Далі перекладаємо курятину в жаротривку форму для плову.
  • На тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю та моркву. Присмачуємо сіллю та перцем. Додаємо до м'яса.
  • Висипаємо зверху склянку рису, посипаємо спеціями та викладаємо зубчики часнику.
  • Вливаємо 1 – 2 склянки води, аби вона трішки покривала рис.
  • Відправляємо плов в духовку на годину і готуємо доки він не буде готовим. Температура в духовці від 180 – 190 градусів.
  • Подаємо плов з квашеними огірками чи іншими домашніми соліннями.

Смачного!