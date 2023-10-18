Плов – популярна страва, яку готують чи не щотижня, особливо на сімейні застілля. Головною ознакою вдалої страви є розсипчастий рис та ніжне м'ясо.
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До плову додають багато спецій, як зіра, барбарис, головки часнику та багато перцю. 24 канал підготував рецепт улюбленого плову з курятиною, який точно стане улюбленим.
Рецепт плову з курки
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Нарізаємо м'ясо кубиками, обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Далі перекладаємо курятину в жаротривку форму для плову.
- На тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю та моркву. Присмачуємо сіллю та перцем. Додаємо до м'яса.
- Висипаємо зверху склянку рису, посипаємо спеціями та викладаємо зубчики часнику.
- Вливаємо 1 – 2 склянки води, аби вона трішки покривала рис.
- Відправляємо плов в духовку на годину і готуємо доки він не буде готовим. Температура в духовці від 180 – 190 градусів.
- Подаємо плов з квашеними огірками чи іншими домашніми соліннями.
Смачного!