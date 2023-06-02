Легко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый день
2 июня 2023, 09:12Читати новину українською
Сезон рулетиков официально открыт, и мы предлагаем попробовать дома приготовить их из баклажанов. А начинки выбирайте по выбору.
Баклажаны прекрасно сочетаются с разными продуктами: сыром, орехами, овощами, зеленью кинзы, чесноком. 24 канал выбрал три самых популярных рецепта рулетов из баклажанов, чтобы и вы могли приготовить их дома.
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Рулеты из баклажанов и помидоров
- Время: 65 минут
– баклажаны;
– помидоры;
– майонез;
– чеснок;
– соль;
– масло.
Приготовление:
- Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
Рулеты из баклажана / Фото Lazy cat kitchen
- Соединяем выжатый чеснок с майонезом. Помидоры нарезаем кусочками.
- Выкладываем на каждый ломтик баклажана майонез, промазываем и добавляем помидоры. Скручиваем в рулетик и выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита!
Рулеты из баклажанов с творожками
- Время: 60 минут
– баклажаны;
– плавленые творожки;
– майонез;
– чеснок;
– соль;
– масло.
Приготовление:
- Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
- Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем.
- Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита!
Рулеты из баклажанов с ореховой пастой
- Время: 60 – 65 минут
– баклажаны;
– грецкие орехи;
– кинза;
– чеснок;
– соль;
– масло.
Приготовление:
- Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
- Отдельно сблендерируем в однородную массу обжаренные грецкие орехи. Добавляем мелко нарезанную кинзу, выжатый чеснок. Перемешиваем.
Рулеты из баклажанов / Фото Electric blue food
- Выкладываем ореховую массу на ломтики баклажанов и заворачиваем в рулеты.
- По желанию блюдо можно посыпать гранатовыми зернышками.
Приятного аппетита!Прекрасной закуской к столу также станет салат из молодой капусты. Выбирайте рецепт на выбор или готовьте все три.