Баклажани чудово поєднуються з різними продуктами: сиром, горіхами, овочами, зеленню кінзи, часником. 24 канал обрав три найпопулярніші рецепти рулетів з баклажанів, аби й ви могли приготувати їх вдома.
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Рулети з баклажанів та помідорів
- Час: 65 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
- Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
Рулети з баклажана / Фото Lazy cat kitchen
- З'єднуємо вичавлений часник з майонезом. Помідори нарізаємо шматочками.
- Викладаємо на кожну скибку баклажана майонез, промазуємо та додаємо помідори. Скручуємо в рулетик та викладаємо на тарілку.
Смачного!
Рулети з баклажанів з сирочками
- Час: 60 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
- Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
- Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.
- Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.
Смачного!
Рулети з баклажанів з горіховою пастою
- Час: 60 – 65 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
- Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
- Окремо зблендеруймо в однорідну масу обсмажені волоські горіхи. Додаємо дрібно нарізану кінзу, вичавлений часник. Перемішуємо.
Рулети з баклажанів / Фото Electric blue food
- Викладаємо горіхову масу на скибки баклажанів та загортаємо в рулети.
- За бажанням страву можна посипати гранатовими зернятами.
Смачного!