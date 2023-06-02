Баклажани чудово поєднуються з різними продуктами: сиром, горіхами, овочами, зеленню кінзи, часником. 24 канал обрав три найпопулярніші рецепти рулетів з баклажанів, аби й ви могли приготувати їх вдома.

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Рулети з баклажанів та помідорів

Час: 65 хвилин

Інгредієнти:

– баклажани;

– помідори;

– майонез;

– часник;

– сіль;

– олія.

Приготування:

Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.

Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.



Рулети з баклажана / Фото Lazy cat kitchen

З'єднуємо вичавлений часник з майонезом. Помідори нарізаємо шматочками.

Викладаємо на кожну скибку баклажана майонез, промазуємо та додаємо помідори. Скручуємо в рулетик та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рулети з баклажанів з сирочками

Час: 60 хвилин

Інгредієнти:

– баклажани;

– плавлені сирочки;

– майонез;

– часник;

– сіль;

– олія.

Приготування:

Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.

Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.

Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.

Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рулети з баклажанів з горіховою пастою

Час: 60 – 65 хвилин

Інгредієнти:

– баклажани;

– волоські горіхи;

– кінза;

– часник;

– сіль;

– олія.

Приготування:

Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.

Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.

Окремо зблендеруймо в однорідну масу обсмажені волоські горіхи. Додаємо дрібно нарізану кінзу, вичавлений часник. Перемішуємо.



Рулети з баклажанів / Фото Electric blue food

Викладаємо горіхову масу на скибки баклажанів та загортаємо в рулети.

За бажанням страву можна посипати гранатовими зернятами.

Смачного!

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