Бисквит с вишнями, как учила готовить мама

25 июля 2023, 10:10
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Источник:

BBC Food

Лучшими кондитерами для каждого из нас всегда останутся наши мамы и бабушки. Этот рецепт домашней выпечки один из таких, ведь созданный с любовью.

Бисквит – один из самых популярных домашних выпечок, которые без труда может приготовить каждый. Его можно подавать с ягодами, фруктами, разнообразными кремами или джемами.

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Мы выбрали рецепт сладкого и рыхлого бисквита с вишнями и нежным кремом, который подойдет к чаю, праздничному столу или к обыденному завтраку.

Рецепт бисквита с вишнями

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты для бисквита:
– 1 куриное яйцо;
– 30 граммов сахара;
– 26 граммов муки;
– 6 граммов крахмала.
Для крема:
– 400 граммов сыра маскарпоне;
– 200 граммов жирных коровьих сливок;
– 60 граммов сахарной пудры;
– вишни (свежие или консервированные).

Приготовление:

  • Бисквит на форму 21 см диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.
  • Включаем духовой шкаф на 170 градусов.
  • Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.
  • Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.
  • Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.
  • Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.
  • Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.
  • Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.
Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца.
Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц.
Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц.
  • Для приготовления крема взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем маскарпоне и продолжаем взбивать до стойкой массы.
  • Перекладываем бисквитные лепешки кремом и вишнями и отправляем в холодильник стабилизироваться.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак