Бисквит с вишнями, как учила готовить мама

Лучшими кондитерами для каждого из нас всегда останутся наши мамы и бабушки. Этот рецепт домашней выпечки один из таких, ведь созданный с любовью.

Бисквит – один из самых популярных домашних выпечок, которые без труда может приготовить каждый. Его можно подавать с ягодами, фруктами, разнообразными кремами или джемами.

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Мы выбрали рецепт сладкого и рыхлого бисквита с вишнями и нежным кремом, который подойдет к чаю, праздничному столу или к обыденному завтраку.

Рецепт бисквита с вишнями

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6 – 8

– 1 куриное яйцо;– 30 граммов сахара;– 26 граммов муки;– 6 граммов крахмала.– 400 граммов сыра маскарпоне;– 200 граммов жирных коровьих сливок;– 60 граммов сахарной пудры;– вишни (свежие или консервированные).

Приготовление:

Бисквит на форму 21 см диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.

Включаем духовой шкаф на 170 градусов.

Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.

Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.

Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.

Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.

Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Для приготовления крема взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем маскарпоне и продолжаем взбивать до стойкой массы.

Перекладываем бисквитные лепешки кремом и вишнями и отправляем в холодильник стабилизироваться.

Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца.Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц.Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц.

Приятного аппетита!

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