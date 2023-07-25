Бісквіт – один із найпопулярніших домашніх випічок, які без труднощів може приготувати кожен. Його можна подавати з ягодами, фруктами, різноманітними кремами чи джемами.

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Ми дібрали рецепт солодкого та пухкого бісквіта з вишнями та ніжним кремом, який підійде до чаю, святкового столу чи до буденного сніданку.

Рецепт бісквіта з вишнями

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Бісквіт на форму 21 сантиметр діаметром. Якщо у вас звичайна роз’ємна форма, висота стінок якої 6 – 8 сантиметрів – бісквіт на 5 яєць.
  • Вмикаємо духовку на 170 градусів.
  • З'єднуємо яйця кімнатної температури з цукром і збиваємо 20 хвилин. Яєчна піна має бути густа, пишна і після збивання ще хвилину візерунок має триматись на поверхні яєчній.
  • З'єднуємо борошно і крохмаль, вводимо його в збиті яйця 3 – 4 частинами, перемішуємо силіконовою лопаткою, щоб тісто не втратило повітряність.
  • Готове тісто переливаємо в роз'ємну форму застелену пергаментом або - в металеве кільце з фольгою. Форму нічим не змазуємо, бісквіт при випіканні "чіпляється" за стінки форми і росте.
  • Відразу кладемо форму з бісквітом в попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Середній рівень, режим верх-низ без обдуву. Випікаємо 40 – 45 хвилин.
  • Виймаємо з духовки бісквіт, перевертаємо догори дном на решітку, через 10 хвилин знімаємо фольгу чи пергамент з дна і повністю охолоджуємо.
  • Охоловши, розрізаємо бісквіт з форми, проводячи ножем по стінках форми. Обережно замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 8 годин. Таким чином волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він буде легко нарізатись.
  • Для приготування крему збиваємо холодні вершки з цукровою пудрою, додаємо маскарпоне та продовжуємо збивати до стійкої маси.
  • Перекладаємо бісквітні коржі кремом та вишнями та відправляємо в холодильник стабілізуватися.

Смачного!