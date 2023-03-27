Рыхлая и вкусная: рецепт пасхи, которая удается всегда

Пасха не за горами, а это значит, что пора искать именно тот рецепт кулича, который точно удастся.

По давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни. Чтобы пасха получилась рыхлой, легкой как облако – важно иметь проверенный рецепт.

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Мы подготовили интересный рецепт Пасхального кулича с изюмом, который точно получится без лишних трудностей. Важно только соблюдать технологию приготовления.

Рецепт кулича с изюмом

Время: 4 – 6 часов

4 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 75 граммов свежих дрожжей;

– 300 граммов сливочного масла;

– 500 граммов молока;

– 1 килограмм муки;

– 2 стакана сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 200 граммов изюма;

– цедра лимона;

– 6 куриных яиц.

Приготовление:

Растворяем в глубокой миске дрожжи в теплом молоке. Важно, чтобы молоко было самое теплое, а не горячее.

Добавляем стакан сахара и 2 – 3 столовых ложки муки. Тщательно перемешиваем массу, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место в час.

Разделяем белки и желтки. Куриные желтки растираем с остальным сахаром и ванильным сахаром.

Добавляем к опаре мягкое масло, растертые желтки с сахаром и оставшуюся муку. Замешиваем эластичное тесто, если нужно – подсыпаем еще муку.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем тесто в теплом месте подходить еще на 2 часа.

Тщательно промойте изюм теплой водой, просушите бумажным полотенцем. Снимите цедру с цитрусовых.

Холодные белки взбиваем миксером в густую пену. Добавьте в тесто изюм, цедру цитрусовых и белки – тщательно вымешиваем тесто. Снова накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем еще на час в теплом месте.

При необходимости смазываем формы для выпекания куличей маслом. Заполняем формы тестом на 2/3 и даем им еще раз подрасти в тепле.

Если вы не будете покрывать пояса глазурью – смазываем верх теста в форме желтком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 40 – 45 минут. Готовность кулича проверьте с помощью деревянной шпажки, если она сухая – кулич готов.

Приятного аппетита!