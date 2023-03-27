За давньою традицією на Воскресіння Христове випікають паски, які є символом нового життя. Щоб паска вийшла пухкою, легкою наче хмаринка – важливо мати перевірений рецепт.

Читайте також Котлета по-київськи – ідеальна страва для всієї родини: як її приготувати всього за 15 хвилин

Ми підготували цікавий рецепт Великодньої паски з родзинками, яка точно вийде без зайвих труднощів. Важливо тільки дотримуватися технології приготування.

Рецепт паски з родзинками

  • Час: 4 – 6 годин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розчиняємо в глибокій мисці дріжджі у теплому молоці. Важливо, щоб молоко було саме тепле, а не гаряче.
  • Додаємо склянку цукру та 2 – 3 столові ложки борошна. Ретельно перемішуємо масу, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на годину.
  • Розділяємо білки та жовтки. Курячі жовтки розтираємо з рештою цукру і ванільним цукром.
  • Додаємо до опари м’яке масло, розтерті жовтки з цукром та решту борошна. Замішуємо еластичне тісто, якщо потрібно – підсипаємо ще борошна.
  • Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо тісто в теплому місці підходити ще на 2 години.
  • Ретельно промийте родзинки теплою водою, просушіть паперовим рушником. Зніміть цедру з цитрусових.
  • Холодні білки збиваємо міксером до густої піни. Додайте в тісто родзинки, цедру цитрусових та білки – ретельно вимішуємо тісто. Знову накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо ще на годину в теплому місці.
  • За потребою змащуємо форми для випікання пасок маслом. Заповнюємо форми тістом на 2/3 та даємо їм ще раз підрости в теплі.
  • Якщо ви не будете покривати паски глазур'ю – змащуємо верх тіста в формі жовтком.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо паски 40 – 45 хвилин. Готовність паски перевірте за допомогою дерев'яної шпажки, якщо вона суха – паска готова.

Смачного!