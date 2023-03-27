По давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни. Чтобы пасха получилась рыхлой, легкой как облако – важно иметь проверенный рецепт.
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Мы подготовили интересный рецепт Пасхального кулича с изюмом, который точно получится без лишних трудностей. Важно только соблюдать технологию приготовления.
Рецепт кулича с изюмом
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Растворяем в глубокой миске дрожжи в теплом молоке. Важно, чтобы молоко было самое теплое, а не горячее.
- Добавляем стакан сахара и 2 – 3 столовых ложки муки. Тщательно перемешиваем массу, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место в час.
- Разделяем белки и желтки. Куриные желтки растираем с остальным сахаром и ванильным сахаром.
- Добавляем к опаре мягкое масло, растертые желтки с сахаром и оставшуюся муку. Замешиваем эластичное тесто, если нужно – подсыпаем еще муку.
- Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем тесто в теплом месте подходить еще на 2 часа.
- Тщательно промойте изюм теплой водой, просушите бумажным полотенцем. Снимите цедру с цитрусовых.
- Холодные белки взбиваем миксером в густую пену. Добавьте в тесто изюм, цедру цитрусовых и белки – тщательно вымешиваем тесто. Снова накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем еще на час в теплом месте.
- При необходимости смазываем формы для выпекания куличей маслом. Заполняем формы тестом на 2/3 и даем им еще раз подрасти в тепле.
- Если вы не будете покрывать пояса глазурью – смазываем верх теста в форме желтком.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 40 – 45 минут. Готовность кулича проверьте с помощью деревянной шпажки, если она сухая – кулич готов.
Приятного аппетита!