По давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни. Чтобы пасха получилась рыхлой, легкой как облако – важно иметь проверенный рецепт.

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Мы подготовили интересный рецепт Пасхального кулича с изюмом, который точно получится без лишних трудностей. Важно только соблюдать технологию приготовления.

Рецепт кулича с изюмом

Время: 4 – 6 часов

4 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 75 граммов свежих дрожжей;

– 300 граммов сливочного масла;

– 500 граммов молока;

– 1 килограмм муки;

– 2 стакана сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 200 граммов изюма;

– цедра лимона;

– 6 куриных яиц.

Приготовление:

Растворяем в глубокой миске дрожжи в теплом молоке. Важно, чтобы молоко было самое теплое, а не горячее.

Добавляем стакан сахара и 2 – 3 столовых ложки муки. Тщательно перемешиваем массу, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место в час.

Разделяем белки и желтки. Куриные желтки растираем с остальным сахаром и ванильным сахаром.

Добавляем к опаре мягкое масло, растертые желтки с сахаром и оставшуюся муку. Замешиваем эластичное тесто, если нужно – подсыпаем еще муку.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем тесто в теплом месте подходить еще на 2 часа.

Тщательно промойте изюм теплой водой, просушите бумажным полотенцем. Снимите цедру с цитрусовых.

Холодные белки взбиваем миксером в густую пену. Добавьте в тесто изюм, цедру цитрусовых и белки – тщательно вымешиваем тесто. Снова накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем еще на час в теплом месте.

При необходимости смазываем формы для выпекания куличей маслом. Заполняем формы тестом на 2/3 и даем им еще раз подрасти в тепле.

Если вы не будете покрывать пояса глазурью – смазываем верх теста в форме желтком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 40 – 45 минут. Готовность кулича проверьте с помощью деревянной шпажки, если она сухая – кулич готов.

Приятного аппетита!